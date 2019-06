Mainz (ots) -Wie schaffen Musiker, Regisseure, Bühnenbildner und Techniker einunvergessliches Opernerlebnis? Für Roland Mays Dokumentation"Bühnenzauber - Hinter den Kulissen der Berliner Staatsoper" anPfingstmontag, 10. Juni 2019, 0.00 Uhr im ZDF, besucht Journalist undModerator Eric Mayer die Werkstätten, Garderoben und Probenräume desbedeutendsten Klassik-Hauses in der deutschen Hauptstadt. Dortentsteht in wochenlanger Arbeit aus ersten Ideen und Bühnenskizzenein mitreißendes Gesamtkunstwerk: Jean-Philippe Rameaus Oper"Hippolyte et Aricie". Die Aufzeichnung von "Hippolyte et Aricie" istauf https://zdf.de/kultur zu sehen.Mit der ganzen Palette barocker Klänge, prachtvollen Tanz- undChorszenen, Göttererscheinungen, spektakulären Naturgewalten undUngeheuern soll das Publikum in Rameaus Liebesgeschichte überHippolyte und Aricie ins Reich des Wunderbaren entführt werden. Dochdie Sängerinnen und Sänger, allen voran die Sopran-Stars AnnaProhaska und Magdalena Kozena, können unter der musikalischen Leitungvon Sir Simon Rattle nicht einfach in der überbordenden Theatralikder Barockoper schwelgen, sondern müssen sich mit dem künstlerischenKonzept von Ólafur Elíasson auseinandersetzen. Es gibt keinBühnenbild, keine Kulissen im üblichen Sinn, das Bild bestimmenFarbe, Licht, Spiegelungen und Bewegung.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Pressedesk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/operundopenairganzklassischPressemappe: https://ly.zdf.de/Z12PYK/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell