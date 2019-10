Mainz (ots) -Hitler wollte Weimar zu einer Nazi-Musterstadt machen, und dieSpuren davon findet man noch heute. Diese dokumentiert am Sonntag, 6.Oktober 2019, um 0.35 Uhr "Hitlers Architektur - Von Weimar bis zumKrieg", der sechste Teil der ZDF-Reihe "Böse Bauten", die sich mitdem baulichen Erbe aus der NS-Zeit beschäftigt. Vom Goethehaus biszum KZ Buchenwald: Glanz und Elend liegen nah beieinander in derKlassikerresidenz.Ausgerechnet aus Weimar sollte eine NS-Mustergauhauptstadt werden.Das ehemalige Gauforum bestimmt heute noch das Bild der Stadtmitte.Wie soll man mit den Bauten umgehen? Weimar ist eine derLieblingsstädte Adolf Hitlers gewesen. Residiert hat er häufig im1937/38 neugebauten Hotel Elephant. Vom Balkon aus trat er damals mitdem berüchtigten Thüringer NSDAP-Gauleiter Fritz Sauckel vor dieMenschen. Dessen riesige Dienstvilla, im Stil eines Stadtpalais, istheute eine Schulungsstätte der Bundesagentur für Arbeit. Zahlreicheweitere Bauten zeugen hier noch von der NS-Zeit: Die Erweiterung desGoethe-Nationalmuseums, eine völkische Gedächtnishalle für FriedrichNietzsche, die seit Jahren leer steht, und die evangelischeJohanneskirche, ein Bauwerk aus dem Jahr 1938, das damals überwiegendnazitreuen Christen gewidmet war.Das grausamste Kapitel der Geschichte Weimars zeigt sich imunmittelbar benachbarten ehemaligen Konzentrationslager Buchenwaldauf dem Ettersberg. Mehr als 56.000 Menschen starben dort in einemder gefürchtetsten SS-Lager in Deutschland. Die Dokumentationbegleitet junge Erwachsene, die Erinnerungsarbeit für dieGedenkstätte leisten, und sucht die letzten vorhandenen Baureste auf.Die ZDF-Reihe "Böse Bauten" ist im Jahr 2018 mit demJournalistenpreis des "Deutschen Preises für Denkmalschutz", der aufdiesem Gebiet höchsten Auszeichnung in der BundesrepublikDeutschland, ausgezeichnet worden.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/boesebauten"Böse Bauten VI" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/aEp/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell