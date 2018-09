Mainz (ots) -Abreißen, neu nutzen oder gar unter Denkmalschutz stellen - wiesoll die Gesellschaft mit Bauten aus der NS-Zeit umgehen? An derNord- und Ostseeküste finden sich zahlreiche sperrige Relikte aus derZeit des Nationalsozialismus. Diesen widmet sich der fünfte Teil derZDF-Dokumentationsreihe "Böse Bauten", die sich mit den baulichenHinterlassenschaften der NS-Zeit beschäftigt, am Sonntag, 30.September 2018, 0.15 Uhr. ZDFinfo zeigt eine 45-minütige Fassung amMittwoch, 3. Oktober 2018, 20.15 Uhr.Die Bunker des sogenannten "Atlantikwalls" im niederländischenScheveningen, dem See-Vorort von Den Haag, bieten mitten in derFerienidylle ein bizarres Bild. Eine niederländische Stiftung kümmertsich um die Beton-Bauten, die die deutschen Besatzer einsthinterlassen haben. Der Atlantikwall ist ein länderübergreifendes,europäisches Kriegsmonument, das für die Zukunft erhalten werdensoll. Manche Bunker werden neu interpretiert und in stylischeEigenheime verwandelt.Das wohl prominenteste und größte noch erhaltene NS-Bauwerk desNordostens, das einstige "Kraft durch Freude"-Seebad Prora auf Rügen,sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Schicke Eigentumswohnungen sindentstanden, die sich bestens verkaufen, aber was bleibt vom Originaldabei noch erfahrbar? Die Dokumentation unternimmt eine kritischeSpurensuche.Ein erschütterndes Kriegsmonument ist das wenig bekannteKriegsgefangenenlager Sandbostel zwischen Bremen und Hamburg. Hierversucht man, die historischen Baracken und Mauerreste zu sichern undüberwucherte Fundamente freizulegen.In Peenemünde auf der Ostsee-Insel Usedom besucht das ZDF-Team dasseit über 70 Jahren streng abgeriegelte munitionsbelasteteSperrgebiet der ehemaligen Heeresversuchsanstalt: einkontaminiertesNaturparadies. Hier machte Wernher von Braun, einer der Pioniere derUS-Raumfahrt, mit der V2-Rakete NS-Karriere.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/boesebautenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell