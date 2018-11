Mainz (ots) -"Der halbe Himmel gehört uns Frauen!" - davon ist Marlene Löhrüberzeugt. Sie ist Pressesprecherin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee, derersten liberalen Moschee in Berlin, gegründet von derMenschenrechtsaktivistin und Anwältin Seyran Ates. Für die"37°"-Dokumentation "Mutig, cool und unverschleiert - Frauen gründeneine liberale Moschee", die am Dienstag, 13. November 2018, 22.15Uhr, im ZDF ausgestrahlt wird, hat Autorin Güner Yasemin Balci diebeiden Frauen ein Jahr lang auf ihrem Weg begleitet.Weltweit für Aufsehen sorgt, dass Frauen und Männer in derIbn-Rushd-Goethe-Moschee gemeinsam beten können. Auch dürfen Frauenunverschleiert die Predigt halten, und gleichgeschlechtliche undgemischt konfessionelle Paare werden hier getraut. Autorin GünerYasemin Balci zeigt die Hindernisse, die sich Marlene Löhr und SeyranAtes in den Weg stellten, denn für viele Muslime in Deutschland istdie liberale Moschee ein Affront. Anfeindungen und Morddrohungen,auch aus dem Ausland, gehören zum Alltag der beiden Frauen. SeyranAtes wird mittlerweile rund um die Uhr von Personenschützern des LKAbewacht und kann allein nur mit Perücke getarnt auf die Straße gehen.Aber das ist ihr die Sache wert. "Ich merke, dass wir hier etwas ganzEinzigartiges, Großes machen. Es ist historisch, und dafür bin ichauch bereit, die Gefahr auf mich zu nehmen", sagt Seyran Ates, dieauch das Land Berlin im Kopftuchstreit vertritt. Das Ziel von SeyranAtes sind weitere Moscheen in ganz Europa, in denen Frauen und Männerendlich gleichberechtigt sind.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell