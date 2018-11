Mainz (ots) -Können Eltern die Ermordung des eigenen Kindes verzeihen? DieZDF-"37°"-Dokumentation "Ich muss ihm in die Augen sehen - Kann maneinen Mord verzeihen?" am Dienstag, 4. Dezember 2018, 22.15 Uhr,zeigt Angehörige, die um diese Frage ringen.Sigrids Sohn Samuel wurde zu Tode geprügelt. Ihre Gedankenkreisten jahrelang um die Täter, bis sie sich entschied, ihnen in dieAugen zu sehen. Für die Mutter war es wichtig, dass die Mörder dieVerantwortung für ihre Tat übernehmen, dass eine echte emotionaleBetroffenheit erkennbar ist.Petra hat dem Mörder ihrer Tochter verziehen, auch wenn sie niedie Möglichkeit hatte, ihm in die Augen zu schauen. Ihre damalselfjährige Tochter Lisa wurde im türkischen Alanya von einemLadenbesitzer umgebracht. 14 Jahre ist das her, in denen Petra sichviel mit der vermeintlich eigenen Mitschuld beschäftigt hat. DieGespräche mit Menschen, denen es ähnlich erging, und das Ringen umden Entschluss, zu vergeben, haben Petra verändert.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad"37°" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-grad"37°" bei Facebook: https://facebook.com/ZDF37Gradhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell