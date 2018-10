ZDF-Chefredakteur Peter Frey und Axel-Springer-Vorstand Dr. Andreas Wiele über Medien als Pfadfinder im Info-Dschungel

Hamburg (ots) - Unabhängiger Journalismus ist heute wichtiger dennje, aber zugleich gefährdet wie lange nicht. Welche Rolle dasVertrauen in die Medien spielt, erläutern ZDF-Chefredakteur PeterFrey und Axel-Springer-Vorstand Dr. Andreas Wiele im Interview mit'markenartikel - Das Magazin für Markenführung'."Die Bilder der vergangenen Wochen aus Dresden, Chemnitz undKöthen haben gezeigt, wie wichtig unsere unabhängigeBerichterstattung ist", sagt Frey. "Die Jagd auf Ausländer und dieGewalt gegenüber Journalisten zeigen: Wir müssen unserprofessionelles, journalistisches Selbstbewusstsein gegen dieStrategie der Verunsicherung unserer Gegner setzen - und insofernmüssen wir neben aller Bereitschaft zu Kritik, Transparenz und Dialogeine Art Schutzhaut bilden, um unser schwieriges Handwerk Tag für Tagzu bewältigen."Wiele erklärt, dass die Schwierigkeit dabei auch sei, dass derEinfluss der traditionellen Medien rückläufig ist, weil immer mehrMenschen von ihnen nicht erreicht werden und gleichzeitig diesozialen Medien eine Flut neuer Meinungs- und ungeprüfterInformationsquellen geschaffen haben. "Die Verantwortung derjournalistischen Medien hat zugenommen, den Menschen bei derEinordnung dieser Flut zu helfen", sagt der Axel-Springer-VorstandClassifieds Media. "Die Medien müssen in Zukunft noch stärker ihrerjournalistischen Sorgfaltspflicht genügen und diese auch erkennbarmachen, wenn sie ihren Lesern weiter Orientierung geben wollen."Laut Wiele sind der digitale Informations-Tsunami und die damiteinhergehende Erregungskultur beeindruckend bis beängstigend. "Aberunterschätzen wir die Leser nicht, die zu einem großen Teil das Spielkennen und durchschauen oder zumindest relativieren können. Sorgenmacht mir die wachsende Minderheit, der dies nicht gelingt." Freyergänzt: "Wir müssen mit unseren recherchierten Fakten und fundiertenHintergründen ein Gegengewicht bilden zu Falschmeldungen, Gerüchtenund Hass-Botschaften. Wir priorisieren unsere eigenen, sicherenZDF-Plattformen, aber wir dürfen die Meinungsbildung in den sozialenNetzwerken nicht den Populisten überlassen. Auch dort müssen wirHaltung zeigen und immer wieder - wie im Fall Chemnitz -faktenbasierte Hintergründe in die Debatte geben." Für ihn warendeshalb die Zeiten für professionellen, wahrhaftigen Journalismus niebesser als heute. Er werde mehr gebraucht denn je in den vergangenenJahrzehnten.Pressekontakt:markenartikel - Das Magazin für MarkenführungVanessa GöbelTelefon: +49 (40) 60 90 09-35goebel@markenartikel-magazin.deOriginal-Content von: markenartikel - Das Magazin für Markenführung, übermittelt durch news aktuell