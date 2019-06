Mainz (ots) -Im "auslandsjournal" am Mittwoch, 5. Juni 2019, 22.15 Uhr,berichtet ZDF-Südamerika-Korrespondent Christoph Röckerath über einenzehnjährigen Kinderprediger, der ein großer Fan des neuenbrasilianischen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro ist. Joao Vitorgehört der evangelikalen Kirche an, die sich im Wahlkampf hinter denrechtsextremen Kandidaten gestellt hatte. Zudem beschäftigt sich"auslandsjournal - die doku" unter dem Titel "Das neue Brasilien -Rechtsruck unter Bolsonaro" am selben Abend um 0.45 Uhr im ZDF 45Minuten lang mit Brasilien (ab Mittwoch, 5. Juni 2019, 18.00 Uhr, inder ZDFmediathek).Mit Amtsantritt des ehemaligen Fallschirmjäger-Hauptmanns JairBolsonaro am 1. Januar 2019 hat sich Brasilien verändert. Seinpolitischer Stil wird zwischen rechtspopulistisch bis faschistischeingeordnet. Der Wahlsieg Bolsonaros ist das Ergebnis eines langenMachtkampfs in Brasilien. Die streng konservativen Kräfte haben sichmit seiner Wahl durchgesetzt. Der "auslandsjournal"-Beitrag vonChristoph Röckerath schildert dies am Aufstieg der Evangelikalen.Die "auslandsjournal"-Doku von François Cardono blicktanschließend besonders auf drei Gruppen, die Bolsonaro unterstützthaben: Großgrundbesitzer, evangelikale Christen und das Militär -Beef, Bible and Bullets. Sie alle halten traditionelle Werte hoch undlehnen Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe ab. Sie befürwortendas Recht, Feuerwaffen zu tragen, und betreiben das Abholzen desRegenwaldes im Interesse der Agrarindustrie. Sie arbeiten an einemradikalen Wandel mit gravierenden Folgen für die brasilianischeGesellschaft.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournalDoku "Das neue Brasilien - Rechtsruck unter Bolsonaro" in derZDFmediathek: https://ly.zdf.de/gaKQ/"auslandsjournal" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/politik/auslandsjournalhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell