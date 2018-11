ZDF in Bottrop: Reporterin vier Wochen vor Ort (FOTO)

Mainz (ots) -Am 21. Dezember 2018 endet offiziell der Steinkohlebergbau inDeutschland. Und mit der Schließung der Zeche Prosper-Haniel inBottrop rückt noch stärker die Frage in den Vordergrund, wie sich derWandel im Revier gestaltet. ZDF-Reporterin Anna-Maria Schuck begibtsich ab 18. November 2018 für vier Wochen auf Spurensuche in Bottrop.Unter dem Label "ZDF in Bottrop" berichtet sie nicht nur bis zum 18.Dezember 2018 für verschiedene aktuelle ZDF-Sendungen aus dersogenannten "Innovation-City Ruhr". Sie ist zudem auchAnsprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, mit denensie das Gespräch sucht. Sie wohnt in der Stadt, nimmt am lokalenLeben teil, sammelt Eindrücke und ist bei öffentlichen Terminenpräsent. Und wenn die Menschen in Bottrop Themen an sie herantragenwollen, können sie dies auch direkt per Mail tun - an zdfin@zdf.de.Noch stärker den direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgernvor Ort zu suchen und genau hinzuschauen, ob und wie die Politik beimBürger ankommt, ist Ziel des Projekts "ZDF in ...". An den erstenbeiden Stationen von "ZDF in ..." in Cottbus und Mannheim hatte sichim Mai/Juni und im September/Oktober dieses Jahres bereits gezeigt,dass die kontinuierliche Vor-Ort-Präsenz einen tiefen Einblick bietetund das "Mit-Erleben" des Geschehens in der Stadt ermöglicht.Anna-Maria Schuck (Jahrgang 1989) ist seit Ende 2016 alsRedakteurin für die crossmedialen "heute +"-Nachrichten im ZDF tätig.Zuvor war sie ab 2014 als Reporterin im ZDF-Landesstudio inNordrhein-Westfalen und für die "heute"-Redaktion im ZDF tätig. IhreStärken im "mobile journalism" hat sie zudem während einesJournalistik-Studiums in Dortmund und einem Volontariat sowie imZDF-Studio in Südafrika und bei der ARD in New York ausgebildet. InBottrop wird sie unterstützt von Kameramann und Cutter Marek Iwicki.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfinPressemappe: https://ly.zdf.de/nOu8/"ZDF in ..." mit Mannheim und in Cottbus: https://ly.zdf.de/bNU/"drehscheibe" mit Bilanz zu "ZDF in Mannheim":https://ly.zdf.de/CQb/Bilanz zu "ZDF in Cottbus": https://ly.zdf.de/3Zi/https://twitter.com/ZDFheutePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell