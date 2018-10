ZDF: Bisher rund 150 000 Anträge auf Befreiung des Rundfunkbeitrags

MAINZ (dpa-AFX) - Seit dem Sommer haben rund 150 000 Haushalte in Deutschland einen Antrag auf Befreiung des Rundfunkbeitrags für eine Zweitwohnung gestellt.



Das berichtete ZDF-Intendant Thomas Bellut am Freitag in Mainz. Die Schätzung, wie viele Zweitwohnungen es gibt, liege bei 600 000 bis deutlich höher. "Das muss jetzt in sorgfältigen Untersuchungen geklärt werden. Am Ende muss eine Regelung her - und die ist gerade in Arbeit." Im Juli hatte das Bundesverfassungsgericht den Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro pro Wohnung und Monat grundsätzlich für verfassungsgemäß erklärt. Wer eine Zweitwohnung hat, muss aber nicht mehr den doppelten Beitrag zahlen. Eine Regelung muss bis Ende Juni 2020 her./vr/DP/mis