ZDF-Bergdoktor Hans Sigl fühlt sich als Hippie

Hamburg (ots) - In seiner Erfolgsserie "Der Bergdoktor" ist HansSigl zünftig unterwegs - privat sieht er sich als Hippie. "In meinenZwanzigern habe ich in einer Band Schlagzeug gespielt, hatte langeHaare und Ohrringe. Das innere Gefühl von damals verliert man janicht", sagt der 47-Jährige im GALA-Interview (Ausgabe 02/17, abheute im Handel). "Wenn ich mir heute von oben die grauen Menschenangucke, sehe ich mich ganz gern in einem roten Hemd dazwischen. Wenndas einen Hippie ausmacht - dann bin ich einer." Das Hippie-Prinzipder freien Liebe allerdings steht bei dem österreichischenSchauspieler, der seit 2008 mit Sängerin Susanne Kemmler (48)verheiratet ist, nicht auf dem Programm. In einer Beziehung muss manaufmerksam, wachsam und liebevoll sein. Die Liebe ist eigentlich dasaltmodischste Glück der Welt, weil es nichts mehr braucht als zweiMenschen."