Mainz (ots) -Sperrfrist: 01.12.2017 20:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der Spielfilm "Teheran Tabu", eine Koproduktion der ZDF-RedaktionDas kleine Fernsehspiel mit ARTE, wurde am Freitagabend, 1. Dezember2017, beim FernsehfilmFestival in Baden-Baden mit dem Nachwuchspreis"MFG-Star" ausgezeichnet.In dem Animations-Drama von Ali Soozandeh geht es um dreiselbstbewusste Frauen und einen jungen Musiker, deren Lebenswege sichin der schizophrenen Welt der iranischen Hauptstadt Teheran kreuzen.Sex, Korruption, Drogen und Prostitution stehen in dieser brodelndenMetropole neben den strengen religiösen Gesetzen. Das Umgehen vonVerboten wird zum Alltagssport und der Tabubruch zur individuellenSelbstverwirklichung."Teheran Tabu" ist eine Produktion von Little Dream Entertainment(Frank Geiger, Ali Samadi Ahadi, Mark Fencer, Armin Hoffmann) inKoproduktion mit Coop99 Filmproduktion und dem ZDF in Zusammenarbeitmit ARTE. Der Film wurde gefördert von Film- und Medienstiftung NRW,Österreichisches Filminstitut, Deutscher Filmförderfonds, FilmfondsWien, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, FISA/ FilmstandortAustria, HessenFilm und Medien. Die Redaktion haben Christian Cloos(ZDF/Das kleine Fernsehspiel) und Doris Hepp (ZDF/ARTE). EinSendetermin steht noch nicht fest.Der Nachwuchspreis MFG-Star wird seit 2000 von derBaden-Württembergischen Filmförderung MFG ausgelobt: VierNachwuchsregisseure bewerben sich mit ihrem Erstlings- oderZweitlingswerk um ein Stipendium für einen Aufenthalt in der VillaAurora, Los Angeles. Ihre Spielfilme werden in Baden-Baden vorPublikum vorgeführt und von dem Berliner Filmjournalisten KnutElstermann mit einem Filmgespräch begleitet. Über den Gewinnerfilmentscheidet ein einzelner Juror nach Sichtung aller vier Filme.Ansprechpartner: Presse-Desk: 06131 - 70-12108; pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell