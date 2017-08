Mainz (ots) -Am Samstagabend, 12. August 2017, wurden auf dem 70. LocarnoFestival die begehrten Leoparden verliehen: Die ZDF/ARTE-Koproduktion"¾" (Three Quarters) wurde in der Kategorie Cineasti del presente miteinem Goldenen Leoparden ausgezeichnet.Im Mittelpunkt des deutsch-bulgarischen Spielfilms von RegisseurIlian Metev, der zusammen mit Betina Ip auch das Drehbuch schrieb,steht die junge Pianistin Mila. Sie versucht, sich auf einProbevorspiel im Ausland vorzubereiten, doch ihr Bruder Niki hörtnicht auf, sie mit seinem nervtötenden Hang zum Absurden abzulenken.Ihr Vater Todor, von Beruf Astrophysiker, scheint derweil unfähig zusein, mit den Sorgen seiner Kinder angemessen umzugehen. EinFamilienporträt, festgehalten während ihres letzten gemeinsamenSommers."¾"(Three Quarters)ist eine Produktion von Sutor KolonkoFilmproduktion in Koproduktion mit Chaconna Films und ZDF/ Das kleineFernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE gefördert von der Film- undMedienstiftung NRW, dem Bulgarian National Film Center und CreativeEurope MEDIA. Produzent ist Ingmar Trost, verantwortliche Redakteuresind Burkhard Althoff (ZDF) und Doris Hepp (ZDF/ARTE). EinSendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell