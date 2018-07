Mainz (ots) -Die ZDF/ARTE-Koproduktion "The Tale" der mehrfach ausgezeichnetenDokumentarfilmerin Jennifer Fox wurde in der Kategorie "BesterFernsehfilm" für den Primetime Emmy Award nominiert. Zudem erhieltdie Protagonistin Laura Dern eine Nominierung als "BesteHauptdarstellerin - Miniserie oder Fernsehfilm".ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler: "Die beidenEmmy-Nominierungen für 'The Tale' beweisen einmal mehr die hoheQualität internationaler Koproduktionen aus der Redaktion Das kleineFernsehspiel. Jennifer Fox ist ein beeindruckender, wichtiger Film zueinem hochaktuellen und brisanten Thema gelungen.""The Tale" beruht auf einem Schulaufsatz der damals 13-jährigenJennifer Fox, die das Drehbuch zu dem Film schrieb und auch Regieführte. Laura Dern ("Wild at Heart", "Jurassic Park", "Big LittleLies") spielt die erwachsene Jennifer Fox, die sich, nachdem ihreMutter (Ellen Burstyn) sie mit ihrem alten Schulaufsatz konfrontiert,auf eine investigative Reise in die eigene Vergangenheit begibt.Dabei muss sie feststellen, dass ihre Erinnerungen an ihre ersteLiebe nicht mit der Realität übereinstimmen, sondern vielmehrKonstruktionen sind, um Erlebtes zu verdrängen."The Tale" ist eine US-amerikanisch-deutsche Koproduktion von ALuminous Mind Production, Blackbird Films, Untitled Entertainmentsowie One Two Films in Koproduktion mit Gamechanger Films, ZDF/Daskleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE sowie dem MedienboardBerlin-Brandenburg. Verantwortliche Redakteure sind Doris Hepp(ZDF/ARTE) und Lucas Schmidt (ZDF/Das kleine Fernsehspiel). EinSendetermin im ZDF steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/ZDFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspiel/Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell