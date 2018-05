Mainz (ots) -Bei den 71. Filmfestspielen in Cannes wurde am Samstag, 19. Mai2018, Samal Yeslyamova als Beste Schauspielerin für ihre Leistung inder ZDF/ARTE-Koproduktion "AYKA" ausgezeichnet. Samal Yeslyamovaspielt die Hauptrolle in dem Film von Regisseur Sergey Dvortsevoyüber den Vielvölkerstaat Russland und das heutige Moskau.Ayka (Samal Yeslyamova), eine junge Kirgisin, lebt illegal inMoskau. Sie hat schnell begriffen, dass diese Stadt keine Schwächeduldet. Dann wird sie Mutter - doch ein Kind kann sie sich in ihrenLebensumständen nicht leisten."AYKA" ist eine Produktion von Pallas Film in Koproduktion mitKinodvor, Otter Filmsk, Eurasia, Juben Pictures, KNM, ZDF/ARTE mitUnterstützung durch das Russische Kulturministerium, Eurimages, demPolnischen Filminstitut und der Mitteldeutschen Medienförderung. DieRedaktion im ZDF/Das kleine Fernsehspiel hat Christian Cloos, beiZDF/ARTE Doris Hepp.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell