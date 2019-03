Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Die ZDF/ARTE-Produktion "Rufmord" ist mit dem DeutschenFernsehKrimi-Preis 2019 ausgezeichnet worden. Das Cybermobbingdramaum die selbstbewusste, kompromisslose junge Lehrerin Luisa Jobst(Rosalie Thomass) wurde außerdem mit dem Publikumspreis geehrt.Verliehen wurden die Preise im Rahmen des 15. DeutschenFernsehKrimi-Festivals in Wiesbaden am Freitagabend, 15. März 2019.In dem Film habe nahezu jede Person einen Ruf zu verlieren undhalte deshalb auch gegen besseres Wissen daran fest, so die Jury.Jeden und jede von uns könne es treffen, nicht nur als Opfer, sondernauch als Täter oder Täterin. Der in "Rufmord" dargestellteMikrokosmos sei "ein Abbild unserer Gesellschaft, die ausgeübtedigitale Gewalt letztlich nur eine Variation archaischerRachemotive". Maßgebend für die Publikumsjury war die emotionaleBetroffenheit, erreicht durch die herausragende schauspielerischeLeistung der Protagonisten, die beeindruckenden Bilder und einemSpannungsbogen der Handlung, der bis zum Ende gehalten werde.Regisseurin Viviane Andereggen inszenierte "Rufmord" mit RosalieThomass in der Hauptrolle nach dem Drehbuch von Claudia Kaufmann undBritta Stöckle. Die ZDF-Auftragsproduktion der hager moss film inZusammenarbeit mit ARTE erzählt die Geschichte einer jungen Lehrerinan einer Grundschule, die plötzlich das Mobbingopfer einesUnbekannten wird. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist AnjaHelmling-Grob, die ARTE-Redaktion liegt bei Olaf Grunert. In weiterenRollen spielen Johann von Bülow, Shenja Lacher, Lilly Forgách,Johanna Gastdorf, Ulrike C. Tscharre und andere."Rufmord" ist am Montag, 1. April 2019, 20.15 Uhr, als Fernsehfilmder Woche im ZDF zu sehen. In der ZDFmediathek steht der Film abFreitag, 29. März 2019, 10.00 Uhr, zur Verfügung.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/rufmordhttps://presseportal.zdf.de/pm/rufmord/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell