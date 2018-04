Mainz (ots) -Städte in Europa sind immer wieder Ziele terroristischerAnschläge, oft sind auch Deutsche unter den Opfern. Wie gehenMenschen, die einen Terroranschlag überlebt haben, mit dieserGrenzerfahrung um? Die "37°"-Dokumentation "Nach dem Anschlag -Terroropfer auf ihrem Weg zurück ins Leben" porträtiert am Dienstag,10. April 2018, 22.15 Uhr, Julia und ihren Mann Thomas, die denAnschlag im Pariser Konzerthaus Bataclan am 13. November 2015überlebt haben. Mit Kalaschnikow-Gewehren schossen damals dreiAttentäter in die Menge und warfen Handgranaten. 90 Menschen starben.Es sei ein langer Weg zurück in den Alltag gewesen, sagen Juliaund Thomas heute. Thomas war in den ersten Wochen nach dem Anschlagkrankgeschrieben und hatte viel Zeit zum Grübeln. Julia recherchiertealles über die Anschläge und die Attentäter im Netz, sie saugte jedeInformation förmlich auf. Im November 2017 sind sie an den Ort desTerrors zurückgekehrt - ein wichtiger Schritt, um das, was sie erlebthaben, besser verarbeiten zu können, sagt Julia.Auch Marc, der am 22. März 2016 zwei Anschläge in Brüsselüberlebte, haben die Erlebnisse geprägt. Bei den Selbstmordattentatenam Brüsseler Flughafen Zaventem und wenig später in der Metro-StationMaalbeek kamen 35 Menschen ums Leben, mehr als 300 wurden verletzt.Mit einem Taxi fuhr Marc vom Flughafen in die Innenstadt und damitunwissentlich direkt zum Ort des zweiten Anschlags. "Ich habe dasGanze damals wie in Trance erlebt. Dass ich noch lebe, grenzt an einWunder. Doch ich lasse mich nicht unterkriegen, auch wenn michseither ständig eine Wachsamkeit begleitet", sagt der Rechtsanwaltheute, zwei Jahre nach den Ereignissen, die sein Leben veränderthaben.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell