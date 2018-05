Mainz (ots) -Sonne, Strand und Meer - für viele Deutsche ist Mallorca einbegehrter Wohnsitz geworden, auch im Ruhestand. Doch was ist, wenndie Hoffnung vom Leben unter Palmen nicht aufgeht? DieZDF-"37°"-Sendung "Neue Heimat Mallorca - Geplatzte Träume imUrlaubsparadies" begleitet am Dienstag, 8. Mai 2018, 22.15 Uhr,Deutsche, die Mallorca als ihre neue Heimat gewählt haben, derenTraum vom sorgenfreien Leben sich aber nicht erfüllt hat.Insbesondere wenn Schicksalsschläge wie Krankheiten dazukommen. Die"37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zurVerfügung.Tina kam 2013 voller Optimismus nach Mallorca. Jetzt zieht die51-Jährige eine gemischte Bilanz: "Manchmal weiß ich nicht, ob ich imnächsten Monat noch die Miete zahlen kann, wenn ich keinen neuen Jobfinde, oder ob ich zurück nach Deutschland muss." Die Erlangerinspricht fließend Spanisch, doch in ihrem Alter ist die Konkurrenzgroß und die Jobauswahl im Saisongeschäft auf der Urlaubsinselbegrenzt.Die Jobbörse des Inselradios hat auch Christine permanent imBlick. 2005 kam die gebürtige Schwarzwälderin mit ihrem 22 Jahreälteren Mann Dieter nach Mallorca, wo sie es sich mit Dieters Renteund Christines Verdienst als spanischsprechender Reiseleiteringutgehen lassen wollten. Doch dann bekam Dieter einen Schlaganfall.Christine pflegt ihren halbseitig gelähmten Mann, müsste aber mehrarbeiten, um finanziell über die Runden zu kommen. "Ich bin auf derschönsten Urlaubsinsel und bräuchte dringend Urlaub", sagt die53-Jährige.Finanzielle Sorgen hatten Ex-Manager Ralf (69) und Ulla (71)nicht, aber die Gesundheit machte in Deutschland beiden zu schaffen.Aus Liebe zu Mallorca bauten sie 2000 eine Traumfinca in den Bergender Insel. Vor einigen Jahren erkrankte Ulla jedoch an Parkinson. DasLeben mit der Krankheit überschattet nun ihren Ruhestand auf derSonneninsel.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell