Mainz (ots) -"Zu teuer, zu klein, schon weg" - in Deutschland fehlen rund eineMillion Wohnungen. Die ZDF-"37°"-Doku begleitet am Dienstag, 28.November 2017, 22.15 Uhr, drei Familien in München, Stuttgart undHamburg auf ihrer Suche nach einem neuen, bezahlbaren Zuhause.Zu viert auf 54 Quadratmetern: Angelina (34) und Sven (29) ausMünchen, beide berufstätig, suchen für ihre Familie eine größereWohnung. Die beiden Jungs Alessandro (9) und Lautaro (2) teilen sichein Zimmer, die Eltern schlafen im Wohnzimmer auf der Couch.Privatsphäre oder Rückzugsmöglichkeiten gibt es nicht. Sie könnten1000 Euro für eine größere Wohnung zahlen, doch dafür finden sie inMünchen nichts. Und auf dem Land gibt es keine Krippenplätze;Angelina müsste aufhören zu arbeiten. Eine Zerreißprobe für die jungeFamilie.Ivana (43), alleinerziehende Mutter aus Stuttgart, hat Angst, nacheiner Eigenbedarfsklage mit ihren Kindern auf der Straße zu landen.Die selbstständige Kosmetikerin findet einfach keine neue Wohnung.Kommt es zur Räumung? Bleibt der Familie dann nur das Obdach in einerSammelunterkunft? Diese Gedanken versucht Ivana zu verdrängen. Sietut alles, um für ihre Kinder im Alltag, so gut es geht, zufunktionieren.Auch im Norden Deutschlands sieht es nicht besser aus. Michaela (41)wohnt zusammen mit ihrer Mutter in einer großen Altbauwohnung inBarmbek-Süd. Doch vor einigen Jahren wurde das Haus verkauft, und mitdem neuen Besitzer hat der Druck begonnen. Seitdem kämpft Michaelagegen Modernisierungsmaßnahmen und massive Mieterhöhungen. Zwei Malschon zog sie vor Gericht, um die Räumungsklagen ihres Vermietersabzuschmettern.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathekzur Verfügung.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37Grad