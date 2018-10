Mainz (ots) -Strenge Regeln, Schuluniform, kaum Privatsphäre: Das ist derAlltag an britischen Internaten und doch zieht es immer mehr deutscheJugendliche zum Lernen nach England. Trotz des schwächelnden Pfundskostet ein Schuljahr am Scarborough-College noch rund 30.000 Euro.Die ZDF-"37°"-Dokumentation "Zwischen Heimweh und Harry Potter -Deutsche Schüler auf einem britischen Internat" am Dienstag, 30.Oktober 2018, 22.15 Uhr, begleitet ein Jahr lang drei deutscheJugendliche auf dem Internat im äußersten Nordosten Englands. Wirdsich die Internatszeit in England für sie auszahlen? In derZDFmediathek steht die "37°"-Doku von Nadja Kölling am Sendetagbereits ab 8.00 Uhr zur Verfügung.Der 17-jährige Kai steht kurz vor seinem Baccalaureat, deminternationalen Abschluss. Der Leistungsdruck ist enorm: "MeineEltern haben viel Geld investiert, damit ich diese Chance habe. DasSchlimmste wäre, sie zu enttäuschen." Wird er den Erwartungen seinerEltern gerecht werden?Max hatte in Deutschland große Schwierigkeiten, sich aufs Lernenzu konzentrieren. Der 15-Jährige setzt auf die rigidenAlltagsstrukturen des britischen Internats, um die eigene Motivationin den Griff zu bekommen und das Blatt noch wenden zu können. Doch inseinem ersten Jahr wirft ihn das Heimweh immer wieder zurück.Einzelkind Hannah würde nach der Schule am liebsten in Englandoder Amerika Schauspiel studieren. Den Rat ihrer Eltern, auf demInternat eine Fächerkombination zu wählen, die ihr einen auch inDeutschland anerkannten Abschluss ermöglicht, nimmt die 17-Jährigenicht allzu ernst.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell