Mainz (ots) -Ewane aus Kamerun lebt in der Lüneburger Heide und will Polizistwerden, Zuckerbäckerin Esi aus Ghana ist im Schwabenland zu Hause,Krankenpfleger Emiliano baut Gemüse im Schrebergarten in Dresden an."37°" porträtiert am Dienstag, 29. August 2017, 22.15 Uhr im ZDF,drei Menschen afrikanischer Herkunft, die seit vielen Jahren inDeutschland integriert leben. Sie sind stolz, Deutsche zu sein, sieschätzen "deutsche Werte" und die hiesige Kultur und setzen sich fürunsere Gesellschaft ein. Die drei können als positive Beispiele fürIntegration gelten, aber sie leben keineswegs in einem konfliktfreienRaum. Die Dokumentation zeigt auch, wie sich durch die"Flüchtlingskrise" die Stimmung verändert und welche Auswirkungen dieAngst vor "Überfremdung" auf sie hat.