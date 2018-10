Mainz (ots) -Jährlich werden Hunderte Kinder von einem Elternteil ins Auslandentzogen. Die Zahl steigt mit der Zunahme binationaler Ehen. AuchJürgen und Katharina kämpfen darum, ihre Kinder zurückzubekommen. Beiihren vielen Versuchen, mit Hilfe von Gericht und Staat ihr Rechtdurchzusetzen, begleitet sie die ZDF-"37°"-Dokumentation "Nicht ohnemeine Kinder - Wenn Eltern zu Entführern werden" am Dienstag, 9.Oktober 2018, 23.00 Uhr.Als Jürgen im Sommer 2017 aus dem Urlaub zurückkommt, ist seinvierjähriger Sohn bereits von dessen Mutter nach Polen gebrachtworden. Polen hat das Haager Kindesentführungsübereinkommenunterschrieben, das besagt, dass Kinder möglichst schnell in denStaat des bisherigen Wohnsitzes zurückgebracht werden müssen.Trotzdem führt der Vater seit einem Jahr einen verzweifeltenRechtsstreit, denn Regierungen scheuen sich in solchen Fällen oft, indie Souveränität eines anderen Staates einzugreifen. DieGerichtstermine in Polen ziehen sich, weil die Mutter versucht, dasVerfahren so lang wie möglich hinauszuzögern.Katharina war jahrelang mit dem Vater ihrer Kinder verheiratet undauch nach der Trennung hatten sich beide gut arrangiert. Seit er imSommer 2015 mit den beiden Mädchen nach Tunesien geflogen ist, umihnen seine Heimat zu zeigen, sind sie nicht zurückgekehrt - obwohlKatharina sowohl in Deutschland als auch in Tunesien das alleinigeSorgerecht hat. Seither sitzt der Vater wegen Kindesentzugs inHannover im Gefängnis und verhindert trotzdem, dass die Töchterzurück nach Deutschland kommen. Diese leben in der tunesischenProvinz bei ihren Großeltern und anderen Verwandten. So oft sie kann,fliegt Katharina nach Tunesien und setzt sich mit dem Jugendamt undden Gerichten auseinander. Und sie hat an alle ranghohen Politikergeschrieben - bisher vergeblich. Deshalb fasst sie den Plan, ihreTöchter selbst zurückzuholen.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell