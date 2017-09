Mainz (ots) -Angst und das Gefühl, nirgendwo mehr sicher zu sein, sind oft dieFolge von Wohnungseinbrüchen. Die Opfer leiden häufig noch Jahrespäter aufgrund dieses massiven Eingriffs in ihre Privatsphäre. "37°:Gestohlenes Vertrauen" besucht drei Familien, die dies erlebenmussten, und dokumentiert am Dienstag, 5. September 2017, 22.30 Uhr,im ZDF wie die Angst nach einem Einbruch das Leben verändert und wiesie bewältigt werden kann.Als die alleinerziehende Innenarchitektin Christina mit ihremkleinen Sohn nach Hause kommt, ist die Wohnung verwüstet. SämtlicheSchränke und Schubladen sind ausgeräumt, Computer, Geld, Kamera -alles weg. Christina versucht sich zusammenzureißen, aber sie und ihrSohn sind traumatisiert. Familie Müller wohnt in einer Kleinstadt, inder besonders oft eingebrochen wird. Auch sie werden Opfer einesEinbruchs. Seither halten sie es im Haus kaum noch aus. Sobald wiemöglich wollen sie umziehen. Auch in ländlichen Regionen ist die Weltalles andere als in Ordnung. Als Landwirt Jens an einem frühenWinterabend nach Hause kommt, steht die Terrassentür offen.Notebooks, Handys, jede Menge Geld - alles gestohlen. "Das geht ansInnerste, man weiß überhaupt nicht, was man machen soll", sagt derLandwirt.https://www.zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 701-2108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell