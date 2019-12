ZDF 2019 zum achten Mal in Folge meistgesehener TV-Sender / Nutzung der Mediathek steigt 2019 um 12 Prozent (FOTO)

Mainz (ots) - Mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent belegt das ZDF 2019 zumachten Mal in Folge Platz eins unter den deutschen Fernsehsendern. ZDFneo bleibtmit einem stabilen Marktanteil von 3,2 Prozent auf dem achten Platz unter denTop Ten der deutschen TV-Programme. ZDFinfo steigerte im Jahr 2019 seinenMarktanteil gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozent auf 1,5 Prozent und punktet mitDokumentationen auch bei den Jüngeren: Bei den 14- bis 49-Jährigen kommt ZDFinfoebenfalls auf einen Marktanteil von 1,5 Prozent. An Akzeptanz gewinnt auch dieZDFmediathek: Mit durchschnittlich 3,07 Millionen Visits pro Tag stieg dieNutzung im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent.Im Ranking der deutschen TV-Sender folgt (Stand 18. Dezember 2019) nach dem ZDFdas Erste der ARD mit 11,3 Prozent auf Platz zwei. RTL belegt mit 8,5 Prozentden dritten Platz. Sat.1 erreicht 6,0 Prozent, Vox 4,8 Prozent und Pro7 4,3Prozent. Mit 19,8 Prozent Marktanteil erreicht die ZDF-Familie Platz drei hinterder ARD (28,0) und der RTL-Gruppe (22,3) und vor ProSiebenSat.1 (18,0).Bei der Frage nach der Glaubwürdigkeit rangiert das ZDF laut einer Umfrage derForschungsgruppe Wahlen vom November 2019 mit an der Spitze: Die Zuschauerbewerten die Öffentlich-Rechtlichen auf einer Skala von +5 bis -5 mit 2,2. DieZDF-Nachrichtensendungen erreichen einen Wert von 2,9. Die Wertschätzung derZuschauer für das ZDF-Informationsangebot zeigen auch die Einschaltquoten. Die19.00-Uhr-"heute"-Sendung sahen 2019 im Schnitt 3,57 Millionen Zuschauer beieinem Marktanteil von 16,1 Prozent. Das "heute journal", seit diesem Jahr miteiner längeren Sendezeit am Sonntag, erreicht im Schnitt ebenfalls 3,57Millionen Zuschauer (Marktanteil: 13,6 Prozent) und liegt mit 0,57 Millionen und6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich über dem Senderschnitt. Auchdie Wahlberichterstattung findet ein interessiertes Publikum: DieZDF-Wahlberichte zur Europawahl und der Landtagswahl in Bremen verfolgten 2,81Millionen Zuschauer gesamt (12,3 Prozent Marktanteil), ZDF-Wahlsendungen zu denLandtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sahen 2,77 Millionen Zuschauer (12,1Prozent Marktanteil), 2,87 Millionen (10,6 Prozent Marktanteil) schalteten dieWahlsendungen im ZDF zur Landtagswahl in Thüringen ein. Die Nutzung derNachrichtenvideos in der ZDFmediathek stieg im Vergleich zum Vorjahr um vierProzent auf 48,91 Millionen Sichtungen.Bei den Dokumentationen steht "Terra X" in der Gunst der Zuschauer ganz oben: AmSonntagabend, 19.30 Uhr, schalteten durchschnittlich 3,94 Millionen Zuschauergesamt ein (13,7 Prozent Marktanteil), wobei besonders die Reihen "Russland vonoben", "Faszination Erde - mit Dirk Steffens" und "Sieben Kontinente - EinPlanet" ein großes Publikum fanden. In der ZDFmediathek legte "Terra X" miteinem Plus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und erzielte 17,22 MillionenSichtungen.Mit seinen Fiction-Angeboten erreichte das ZDF erneut sehr gute Akzeptanzwerte.So sahen die ZDF-Komödie "Mein Freund, das Ekel" insgesamt 8,09 MillionenZuschauer (25,9 Prozent Marktanteil) und 1,29 Millionen der 14- bis 49-Jährigen(Marktanteil: 13,2 Prozent). In der ZDFmediathek ist der Fernsehfilm der Wochedie erfolgreichste Kategorie mit insgesamt 44,41 Millionen Sichtungen. DerZweiteiler "Die verschwundene Familie" erreichte insgesamt 2,65 Millionen und"Bier Royal" insgesamt 1,90 Millionen Sichtungen.Die Bedeutung der Onlinenutzung vor der TV-Ausstrahlung steigt: So sahen mehrals die Hälfte der Zuschauer die in der ZDFmediathek erfolgreichste Serie"Bettys Diagnose" (16,12 Millionen Sichtungen) bereits vorab. Den Dreiteiler"Bella Germania" mit insgesamt 4,71 Millionen Abrufen sahen 35 Prozent vor derTV-Ausstrahlung. Meistgesehene Comedy-Serie in der ZDFmediathek war mit 5,01Millionen Sichtungen "Merz gegen Merz".Zu den erfolgreichsten Unterhaltungsprogrammen des ZDF gehörte auch 2019 wieder"Bares für Rares": Die drei Primetime-Ausgaben erreichten im Schnitt 5,71Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 20,1 Prozent. Ein Erfolgsgarantist die Trödelshow mit Horst Lichter auch in der ZDFmediathek mit insgesamt36,31 Millionen Sichtungen. Ein Dauerbrenner bei den Jüngeren ist die"heute-show" mit im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauern bei den 14- bis49-jährigen (15,8 Prozent Marktanteil) und bei den 14- bis 29-Jährigen 0,33Millionen (19,1 Prozent Marktanteil). In der ZDFmediathek war die "heute-show"mit 30,28 Millionen Sichtungen gesamt und im Schnitt 915 Tausend Sichtungen proFolge erfolgreicher als im Vorjahr (2018: 845 Tausend).Das ZDF hat auch 2019 in seiner Berichterstattung die ganze Breite des Sports imProgramm abgebildet und mit einem verstärkten Livestream-Angebot auch jüngereZuschauerinnen und Zuschauer angesprochen. So bot die Bündelung der deutschenMeisterschaften in zehn unterschiedlichen Sportarten bei den "Finals" im Sommerin Berlin eine Bühne auch für Nischensportarten und erreichte 12,4 ProzentMarktanteil. Ein Erfolgsmodell blieb 2019 auch der Wintersport: 183 Sendestundenerzielten im Durchschnitt einen Marktanteil von 18,4 Prozent. Die ZDF-Sendungmit der stärksten Sehbeteiligung im aufgelaufenen Jahr (1. Januar bis 11.Dezember) war am 21. Januar das Handball-WM-Spiel Kroatien - Deutschland mit10,03 Millionen Zuschauern gesamt (Marktanteil: 30,3 Prozent) und 2,91 MillionenZuschauern (Marktanteil: 26,9 Prozent) bei den 14- bis 49-Jährigen.Der Tages-Spitzenwert für das Sportprogramm im Livestream wurde am 27. Januar2019 in der ZDFmediathek erreicht: mit Wintersport und dem Handball-WM-Spiel umPlatz 3 (Deutschland - Frankreich) wurden 2,12 Millionen Sichtungen erzielt.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4473873OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell