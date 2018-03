ZDB begrüßt Ablehnung der Dienstleistungskarte durch die Entscheidung des Binnenmarktausschusses des Europäischen Parlaments

Berlin (ots) - Der Binnenmarktausschuss hat in seiner heutigenAbstimmung die Einführung einer Europäischen Dienstleistungskarteabgelehnt und ist damit der Forderung der Bauwirtschaft gefolgt."Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe hat im Vorfeld derAbstimmung mehrfach darauf hingewiesen, dass die Dienstleistungskarteneue Einfallstore für Scheinselbständigkeit und Schwarzarbeit schafftund bestehende Kontrollmöglichkeiten gefährdet. Da insbesondere dieBauwirtschaft von der Einführung einer EuropäischenDienstleistungskarte betroffen wäre, haben wir die Einführung stetskritisiert und abgelehnt", so Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführerdes Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes. "Umso mehr begrüßenwir daher die heutige Entscheidung des Binnenmarktausschusses desEuropäischen Parlaments, der in der entscheidenden Abstimmung dieEinführung einer Europäischen Dienstleistungskarte abgelehnt hat. ImErgebnis haben nun alle Ausschüsse des Europäischen Parlaments dieVorschläge zurückgewiesen."Mit der Ablehnung der Dienstleistungskarte wird die Einführung desHerkunftslandprinzips durch die Hintertür verhindert. Wie wir in derVergangenheit stets kritisiert haben, sahen die Vorschläge zurDienstleistungskarte viel zu kurze Prüffristen für den Aufnahmestaatund eine Genehmigungsfiktion bei Nichteinhaltung dieser Fristen vor,so dass die Dienstleistungskarte im Ergebnis ohne tatsächlichePrüfung durch den Aufnahmestaat hätte ausgestellt werden müssen."Diese Gefahr ist nun durch die ablehnende Entscheidung desBinnenmarktausschusses gebannt", erklärt Pakleppa.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell