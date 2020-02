ZAP Surgical bringt Weltklassebehandlung für Hirntumoren in deutsches ländliches Krankenhaus

San Carlos, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bonifatius Hospital in Lingen wirdals eines der ersten Krankenhäuser in Europa neueste stereotaktischeStrahlenchirurgie anbietenZAP Surgical Systems, Inc. gab heute den Vertragsabschluss mit dem BonifatiusHospital in Lingen, Deutschland, zum Kauf der stereotaktischen Strahlenchirurgie(SRS) ZAP-X® bekannt.SRS ist bekanntermaßen eine wirksame Methode zur nichtinvasiven Behandlungbestimmter Hirntumoren und Hirnmetastasen. Der weitverbreitete Einsatz dieserTherapie mit dem Potenzial Leben zu retten, war jedoch bei bisherigenSRS-Systemen aufgrund der extrem hohen Kosten für die Anschaffung undStrahlenabschirmung nicht möglich. Daher finden sich die wenigen SRS-Systemebislang vorwiegend in Großstadt-Krankenhäusern.Das Bonifatius Hospital dagegen bedient Lingen im Nordwesten Deutschlands, eineGemeinde mit nur 60.000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet von weniger als300.000 Patienten. Aufgrund der eher ländlichen Lage und relativ geringen Größedes Hospitals war der direkte Zugang zur SRS-Therapie bisher undenkbar. Für diedortigen Patienten war das nächste Krankenhaus mit Zugang zu einem SRS-System2,5 Stunden entfernt.Dank der Anstrengungen von Dr. Peter Douglas Klassen, Chefarzt und Neurochirurgim Bonifatius Hospital, wird sich dies jedoch bald ändern. Unter Nutzung dererst kürzlich eingeführten ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery(TM)-Plattform werdenDr. Klassen und das Bonifatius Hospital die fortschrittlichste SRS-Therapie aufden Markt nach Niedersachsen bringen und unter den Ersten in Europa sein, diediese neuartige Technologie anbieten.Vor Jahren starben die Mutter und der engste Freund von Dr. Klassen in seinemHeimatland Paraguay an Krebs. Sie litten beide unter Hirnmetastasen, die vonBrust- bzw. Lungenkrebs stammten."In solchen Fällen hatten Patienten oft den Zugang zu erstklassiger Versorgungnur in Großstädten", sagt Dr. Klassen. "Mit den neuen Technologien von ZAP-Xwird die fortschrittlichste SRS-Behandlung nun auch wohnortnah für kleinereGemeinden wie unsere in ländlicher Gegend verfügbar."ZAP-X nutzt einen modernen Linearbeschleuniger. Damit entfallen die mit demEinsatz des bisher verwendeten Kobalt-60 verbundenen Kosten und die zurHandhabung radioaktiver Isotope erforderlichen Umstände. ZAP-X weist außerdemeine besondere Konstruktion ohne Strahlenschutzraum auf. Dadurch sind keineteuren abgeschirmten Behandlungsräume erforderlich. Diese Kombination ausInnovationen wird modernste SRS-Therapie für schätzungsweise 2 MillionenPatienten weltweit ermöglichen, die bisher keinen Zugang dazu hatten.ZAP-X wurde in den USA im September 2017 von der FDA zugelassen. DieCE-Zulassung wurde beantragt. Detaillierte Informationen über die ZAP-XGyroscopic Radiosurgery-Plattform finden Sie unter: https://zapsurgical.com/.Eine ausführliche Systemübersicht mit Animationen finden Sie hier:https://youtu.be/9ph-cdb5QO0.Informationen zu ZAP Surgical Systems, Inc.ZAP Surgical Systems, Inc. entwickelt und fertigt die ZAP-X® GyroscopicRadiosurgery(TM)-Plattform. John R. Adler, MD, Professor emeritus derNeurochirurgie und Radioonkologie an der Stanford University, gründete ZAPSurgical Systems im Jahr 2014 und fungiert als CEO. Dr. Adler ist zudem derErfinder des CyberKnife® und Gründer von Accuray, Inc.Pressekontakt:Mark ArnoldSenior Vice President, MarketingZAP Surgical Systems, Inc.E-Mail: marka@zapsurgical.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1091339/zap_x_gyroscopic_radiosurgery.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141667/4529259OTS: ZAP Surgical SystemsOriginal-Content von: ZAP Surgical Systems, übermittelt durch news aktuell