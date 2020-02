ZAHL DER WOCHE: Risikolebensversicherung - Absicherung fürs traute Heim (FOTO)

Saarbrücken (ots) - Eine Risikolebensversicherung sichert nicht nur dieHinterbliebenen, sondern auch das Eigenheim. Für 45 Prozent der Deutschenzwischen 25 und 60 Jahren, die eine Risikolebensversicherung abgeschlossenhaben, war der Anlass dafür der Kauf einer Immobilie oder eines Grundstückes.Schaffe, schaffe, Häusle baue. Und dann? Egal ob Bau oder Kauf - ein Eigenheimbringt große Verantwortung gegenüber der Familie, aber auch der Banken mit sich.Für 45 Prozent der Deutschen zwischen 25 und 60 Jahren, die eineRisikolebensversicherung abgeschlossen haben, war der Anlass dafür der Kaufeiner Immobilie oder eines Grundstücks. Das ergab die aktuelle forsa-Umfrage"Familienglück" im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generaliin Deutschland. Oft ist bei der Kreditvergabe durch die Bank der Abschluss einerRisikolebensversicherung sogar obligatorisch. Dabei gibt es verschiedeneVarianten von Risikolebensversicherungen, die sich anbieten. Karina Hauser,Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt, erklärt, welche Versicherung sich vor allembei der Aufnahme von Darlehen und Krediten eignet: "Die flexibleRisikolebensversicherung hat den Vorteil, dass sich die Höhe derVersicherungssumme der Restschuld des Kredits anpasst. Das heißt, bei sinkendenRestschuldbeträgen sinkt auch die Versicherungssumme. Diese Absicherung wird oftauch Darlehens- oder Restschuldabsicherung genannt. Aber Vorsicht: Bei derflexiblen Risikolebensversicherung ist im Falle des eigenen Todes nur der Kreditund nicht die Familie abgesichert."#familienliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblenOnline-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt dasUnternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählenprivate Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kundenvertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowierund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf demdeutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die GeneraliDeutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt,Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung undDeutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63229/4511606OTS: CosmosDirektOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell