ZAHL DER WOCHE: Ganz wichtig: Zeit für die Familie (FOTO)

Saarbrücken (ots) - Die Familie gehört für viele zu den wichtigen Rückzugsorten.56 Prozent halten es daher für sehr wichtig, Zeit mit den Liebsten zuverbringen. Für Frauen ist dieser Faktor zum persönlichen Familienglück mit 65Prozent noch wichtiger als für Männer (48 Prozent).Endlich Zeit für die Familie haben - besonders in der Weihnachtszeit freuen sichviele auf ein paar ruhige Tage mit den Liebsten. Dabei hängt die Möglichkeit,Zeit mit der Familie zu verbringen, eng mit dem Gefühl von Familienglückzusammen. Das ergab die aktuelle forsa-Umfrage "Familienglück" im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Demnach ist esfür 56 Prozent der Befragten wichtig für das Familienglück, Zeit für die Familiezu haben. Für Frauen hat die Familienzeit mit 65 Prozent einen vergleichsweisehöheren Stellenwert als für Männer (48 Prozent). Und: Je älter dieUmfrageteilnehmer, desto wichtiger wird die Zeit mit der Familie. 59 Prozent derBefragten ab 60 finden Zeit für die Familie zu haben sehr wichtig für ihrpersönliches Familienglück im Vergleich zu 56 Prozent zwischen 40 und 49 Jahrenund 53 Prozent der jüngeren Umfrageteilnehmer ab 25.#familienglückCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblenOnline-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt dasUnternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählenprivate Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kundenvertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowierund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf demdeutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die GeneraliDeutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt,Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung undDeutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63229/4471351OTS: CosmosDirektOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell