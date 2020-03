ZAHL DER WOCHE: Für 98 Prozent der Großeltern ist familiäre Unterstützung wichtig (FOTO)

Saarbrücken (ots) - Für 98 Prozent der Großeltern ist das gemeinsame Bewusstseindafür, sich gegenseitig zu unterstützen, (sehr) wichtig für denFamilienzusammenhalt.Blut ist dicker als Wasser, so das Sprichwort. Wenn es hart auf hart kommt, hältdie Familie zusammen und geht gemeinsam durch dick und dünn. Für die Generationder heutigen Großeltern stimmt das noch immer: Solange man sich gegenseitigunterstützt, stimmt auch der Familienzusammenhalt. Das ergab eine forsa-Umfrageim Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.Demnach sind für 98 Prozent der befragten Großeltern das grundsätzlicheBewusstsein für die gegenseitige Unterstützung ein wichtiger oder sogar sehrwichtiger Aspekt für einen guten Familienzusammenhalt.Dabei gibt es bei den Einstellungen von Omas (98 Prozent) und Opas (97 Prozent)zu diesem Aspekt so gut wie keinen Unterschied. Einigkeit herrscht auch bei demAspekt, sowohl ihren Kindern als auch Enkelkindern bei Problemen helfend zurSeite zu stehen (96 Prozent zu 97 Prozent). Lediglich der Aspekt,dass ihreKinder oder Enkelkinder sie unterstützen sollten, wenn sie selbst einmalProbleme haben, ist den Großmüttern deutlich häufiger wichtig als den Großvätern(84 Prozent bzw. 72 Prozent zu 74 Prozent bzw. 56 Prozent).#familienliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblenOnline-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt dasUnternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählenprivate Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kundenvertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowierund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf demdeutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die GeneraliDeutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt,Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung undDeutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63229/4536013OTS: CosmosDirektOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell