ZAHL DER WOCHE: Emotionale Bindung zum Auto steigt nach dem Kauf (FOTO)

Saarbrücken (ots) - Frauen haben eine persönlichere Beziehung zu ihrem Auto alsMänner. 15 Prozent der Autofahrerinnen in Deutschland, das sind mehr als doppeltso viele Frauen wie Männer (6 Prozent), geben ihrem Auto einen Namen. 25 Prozentder Umfrageteilnehmerinnen sprechen manchmal mit ihrem Auto.Obwohl die Entscheidung zum Kauf eines bestimmten Autos vor allem rationalgeprägt ist, wird die Beziehung zum eigenen Fahrzeug nach dem Kauf persönlicherund emotionaler. Laut der aktuellen forsa Studie "Einstellungen zum eigenenAuto" im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland, trifft das vor allem auf Autofahrerinnen zu. Demnach geben 25Prozent der befragten Frauen an, manchmal mit ihrem Auto zu sprechen, und 15Prozent haben ihrem Wagen sogar einen Namen gegeben. Beide Zahlen sind mehr alsdoppelt so hoch wie der Vergleichswert bei den Männern. Das heißt aber nicht,dass männliche Autofahrer ihrem Fahrzeug gegenüber rein rational eingestelltsind - die Gefühle gehen nur in eine andere Richtung: Sieben Prozent dermännlichen Umfrageteilnehmer sehen ihr Auto als Statussymbol. Auf Frauen trifftdies nur mit drei Prozent zu.Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Studie "Einstellungen zumeigenen Auto" benötigen, wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt. AllesWissenswerte über den Kfz-Versicherungsschutz von CosmosDirekt gibt es unterwww.cosmosdirekt.de/kfz-versicherung/ratgeber-kfz-versicherung/.#autoliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblenOnline-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt dasUnternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählenprivate Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kundenvertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowierund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf demdeutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die GeneraliDeutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt,Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung undDeutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63229/4450873OTS: CosmosDirektOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell