Yuzhou Properties: Was ist hier nur passiert?

Für die Aktie Yuzhou Properties stehen per 07.11.2018 2,96 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Yuzhou Properties einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Yuzhou Properties jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Yuzhou Properties ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Real Estate) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,97 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,26 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Yuzhou Properties erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,29 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 9,29 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -22,58 Prozent im Branchenvergleich für Yuzhou Properties bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,29 Prozent im letzten Jahr. Yuzhou Properties lag 22,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Yuzhou Properties. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 20 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Yuzhou Properties momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Yuzhou Properties hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Yuzhou Properties wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.