Yuzhou Properties: Aktienanalyse vom 29.06.2018

Für die Aktie Yuzhou Properties stehen per 27.06.2018 4,49 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Yuzhou Properties-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,86 HKD mit dem aktuellen Kurs (4,49 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -7,61 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (5,54 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,95 Prozent Abweichung). Die Yuzhou Properties-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Yuzhou Properties erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 10,4 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -3,38 Prozent im Branchenvergleich für Yuzhou Properties bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,4 Prozent im letzten Jahr. Yuzhou Properties lag 3,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yuzhou Properties liegt bei einem Wert von 5,55. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Real Estate" (KGV von 32,91) unter dem Durschschnitt (ca. 83 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Yuzhou Properties damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.