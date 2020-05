Yuyu Pharma schließt Vertrag für Werbekampagne im Baseballstadion ab

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Yuyu Pharma (http://www.yuyu.co.kr/en) (CEO Robert Wonsang Yu, KRX 000220), ein koreanisches Pharmaunternehmen, unterzeichnete kürzlich einen Werbevertrag mit der Zeitung Korea Economic Daily, die die kommerziellen Werberechte des Jamsil Baseball Stadium in Seoul halten. Im Rahmen der neuen Werbekampagne wird das Logo von Yuyu Pharma neben der ersten Base Line im Stadion präsentiert und während der im TV übertragenen Spiele angezeigt.Das Jamsil Baseball Stadium, das im Jahr 1980 eröffnet wurde, ist die Heimat des koreanischen Profi-Baseballs sowie das Heimstadion der Doosan Bears und der LG Twins, zweier beliebter Teams in der Liga der Korea Baseball Organization (KBO).Die Werbekampagne von Yuyu Pharma wird das Unternehmen weltweit ins Scheinwerferlicht rücken, denn die Spiele der KBO-Liga werden in 130 Ländern im Ausland übertragen, einschließlich Nord- und Südamerika, Asien, Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Die Position der Werbung an der ersten Base Line wird dem Unternehmen eine großartige Präsentationsfläche bieten, um potenzielle Kunden, Talente und weitere Partnerschaften zu gewinnen.Robert Yu, CEO von Yuyu Pharma, erklärte: "Wir erwarten, dass die neue Kampagne mit Werbung bei Baseball-Spielen auf der Grundlage einer verstärkten Unternehmenswahrnehmung einen Dominoeffekt auslöst, und sowohl verstärkte Umsätze generieren als auch herausragende Talente anziehen wird - nicht nur in Korea, sondern auch im Ausland."Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein im Jahr 1941 gegründetes pharmazeutisches Unternehmen, das Pharmazieprodukte, Medizintechnik und medizinische Nahrungsmittel in Südkorea und Südostasien produziert, vertreibt und vermarktet. Gegenwärtig setzt Yuyu Pharma seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung der vergrößerten Prostata und des Sicca-Syndroms (trockene Augen).Für Medienanfragen:Sean Yoonhjyoon@yuyu.co.krFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1173251/YuyuPharma.jpgPressekontakt:+82-2-6972-9127Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135284/4608157OTS: Yuyu PharmaOriginal-Content von: Yuyu Pharma, übermittelt durch news aktuell