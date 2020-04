Yuyu Pharma ernennt Robert Wonsang Yu zum President Designate

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Yuyu Pharma (KRX: 000220), ein globales Pharmaunternehmen mit Sitz in Korea, hat die Ernennung von Robert Wonsang Yu zum President und Chief Executive Officer mit Wirkung vom 6. April 2020 bekanntgegeben.Robert Yu ist der Enkel des Gründers und ehemaligen Vorsitzenden von Yuyu, Teukhan Yu, und Sohn des derzeitigen Yuyu-Chairman Dr. Seungpil Yu. Vor seinem Wechsel zu Yuyu Pharma im Jahr 2008 arbeitete Yu 2004 mit großem Erfolg bei Novartis als Vertriebsmitarbeiter in New York. Außerdem hatte er die Funktion eines Training and Sales Force Effectiveness (SFE) Managers bei Novartis Korea/Asien-Pazifik mit Tätigkeit in Singapur.Yu machte seinen Bachelor-Abschluss am Trinity College in Hartford (Connecticut) und seinen MBA an der Columbia Business School in New York. Er engagiert sich ehrenamtlich als Club Leader im Columbia Business School Alumni Club of Korea und ist Mitglied des Columbia Business School Healthcare and Pharmaceutical Management Advisory Board. Derzeit ist er Doktorand am Fachbereich Pharmaforschung der SunKyunKwan-Universität in Seoul (Korea). Yu war Austauschstudent an der Waseda-Universität in Tokio (Japan) und an der Universität für Sprache und Kultur Peking in Peking (China).Vor dem Studium der Wirtschaftswissenschaften arbeitete er als Forensic Consultant bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen und wechselte später als Finanzberater in die Abteilung Private Client Services bei Merrill Lynch in New York.Dr. Seungpil Yu, Chairman von Yuyu Pharma, sagte: "Wir begrüßen die Ernennung von Robert Yu zum neuen President und CEO von Yuyu Pharma. Yuyu Pharma blickt auf eine 80-jährige Tradition zurück und wir freuen uns, dass Robert das Unternehmen über das 100-jährige Bestehen hinaus weiterführt."Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein 1941 gegründetes Pharmaunternehmen, das Pharmaprodukte, Medizingeräte und medizinische Nahrungsmittel in Südkorea und in Südostasien produziert, vertreibt und vermarktet. Yuyu Pharma konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung von Patienten mit vergrößerter Prostata und Sicca-Syndrom (trockenes Auge).Pressekontakt:Sean Yoonhjyoon@yuyu.co.krFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1141152/Robert_Wonsang_CEO.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135284/4564917OTS: Yuyu PharmaOriginal-Content von: Yuyu Pharma, übermittelt durch news aktuell