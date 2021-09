Yuyu Pharma erhält die ISO 37001-Zertifizierung für das Anti-Bribery Management System

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Yuyu Pharma (KRX: 000220) erhielt im August 2021 von der British Standards Institution (BSI) die Zertifizierung des Anti-Bribery Management Systems (ABMS) nach ISO 37001. Chief Executive Officer Robert Wonsang Yu sagte: "Wir glauben, dass die Zertifizierung Yuyus Engagement für ein Höchstmaß an Integrität und eine ethische Kultur in unseren Betrieben unterstreicht."Die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entwickelte ISO 37001 ist eine internationale Norm, die einen Leitfaden für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung, Überprüfung und Verbesserung von Managementsystemen zur Bekämpfung von Bestechung bietet, um das Bestechungsrisiko in Organisationen zu verringern. Seit Oktober 2020, nachdem Yuyu Pharma angekündigt hatte, ein Managementsystem zur Korruptionsprävention einzuführen, hat das Unternehmen damit begonnen, das Korruptionsrisiko aller seiner internen Abteilungen zu ermitteln und zu bewerten. Yuyu Pharma hat inzwischen die Umsetzung seines Korruptionsmanagementsystems durch den Erlass und die Änderung interner Vorschriften sowie die Verpflichtung seiner Mitarbeiter zur Teilnahme an Schulungen zur Korruptionsprävention abgeschlossen.Zu den weiteren Aktivitäten gehört die Einrichtung des Yuyu Pharma Compliance Teams im Jahr 2016, das in Sitzungen mit Mitarbeitern und Partnern eine Kultur der Compliance fördern soll. Seit 2019 arbeitet Yuyu Pharma mit der Anwaltskanzlei Kim & Chang zusammen, um sein Compliance-Programm zu stärken. Im Januar 2021 erhielt Yuyu Pharma von der koreanischen Kommission für fairen Handel die Note "A" für das Compliance-Programm 2020 des Unternehmens.Robert Yu fügte hinzu: "Ich möchte allen unseren Mitarbeitern und Partnern unsere aufrichtige Anerkennung für ihre Zusammenarbeit während dieses Prozesses aussprechen, die dazu beigetragen hat, dass Yuyu diesen höchsten Standard an Integrität erreicht hat."Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein koreanisches Pharmaunternehmen, das 1941 gegründet wurde und pharmazeutische Produkte, medizinische Geräte und Nahrungsergänzungsmittel herstellt und vertreibt. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der Entwicklung innovativer Therapeutika in den Bereichen Neurologie, Urologie und Ophthalmologie. Yuyus Mission ist es, die Lebensqualität und das Wohlbefinden aller Menschen durch die Entwicklung innovativer Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen zu verbessern.Pressekontakt:Sean Yoonhjyoon@yuyu.co.krFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1611733/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1392726/Yuyu_Pharma_Logo.jpgOriginal-Content von: Yuyu Pharma, übermittelt durch news aktuell