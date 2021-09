Yutong hat seine neueste EV-Batterie-Sicherheitstechnologie vorgestellt

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - Ausgestattet mit mehreren patentierten Technologien wird der Yutong YESS den Sicherheitsstandard von Elektrofahrzeugen auf ein neues Niveau heben.Am 31. August wurde die Yutong Power Battery Safety Protection Standard Conference & Power Battery Safety Test weltweit live gestreamt und enthüllte seine neueste EV-Bus-Sicherheitstechnologie, die YESS - Yutong Electric & Battery Safety Protection Standards. Es wird die weltweit erste Sicherheitstechnologie für Elektrofahrzeuge sein, die serienmäßig in Nutzfahrzeugen eingesetzt wird.YESS bietet 5 Schutzschichten - Sicherheit des gesamten Fahrzeugs, Systemsicherheit, Sicherheit der Box, Komponentensicherheit und Überwachungssicherheit - und erzielt damit 3 wesentliche Verbesserungen in Bezug auf das Sicherheitsniveau, die Allwettertauglichkeit und die Straßenanpassungsfähigkeit.Untersuchungen ergaben, dass über 30 % der Ausfälle von Elektroauto-Batterien durch externe Schäden verursacht werden. Anstatt nur die Batterie zu schützen, deckt YESS das gesamte Fahrzeug ab und verwendet eine "käfigartige" Struktur, die die Batterie mit einem hochfesten Zaun umgibt, um solche Kollisionen abzufedern.Bei internen Fehlern wie ISC und TR wendet die Systemsicherheit von YESS eine branchenweit einmalige Stickstoffschutztechnologie an, um den Sauerstoff im Batteriekasten vollständig abzuschalten und eine Verbrennung zu vermeiden.Wenn es um die Trennung von externen und internen Sicherheitsrisiken geht, gewährleistet die Boxensicherheit von YESS einen mehrschichtigen thermisch-elektrischen Kopplungsschutz.Die Komponentensicherheit kommt unter extremen Bedingungen wie Hochspannung zum Tragen. Es adaptiert die für Nutzfahrzeuge geeignete Multi-Package-Flüssigkeitsthermotechnologie, um eine heizteilfreie Batteriebox zu bauen.Bei YESS geht es auch um Echtzeitüberwachung. Sie bietet eine allzeitige, flächendeckende Überwachung des Batteriezustands und eine mobile App, die ein intelligentes Cloud-Management ermöglicht.Im Vertrauen auf diese Technologie führte Yutong während des Live-Streams einen Batteriesicherheitstest durch, bei dem die mit YESS ausgestatteten Akkus extremen Testbedingungen wie Überhitzung und Überladung ausgesetzt wurden, um ihre Sicherheit und Stabilität zu beweisen.Seit seinem Einstieg in den Bereich der Fahrzeuge mit neuer Energie im Jahr 2008 hat Yutong weltweit mehr als 150.000 Einheiten verkauft und dabei eine Gesamtlaufleistung von 24.800.000.000 km erreicht. Entschlossen, die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Elektrofahrzeugen zu zerstreuen, hat Yutong die Batteriesicherheit mit YESS in den nächsten Gang geschaltet - eine rundum integrierte Sicherheitslösung, die sich auf das gesamte Fahrzeug als abgeschlossenes System konzentriert.Yutong ist entschlossen, seine Technologie weiter zu verbessern und YESS zu aktualisieren, um den Fahrgästen bei jeder Fahrt mit den Yutong-EV-Bussen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Komfort zu bieten.Video - https://www.youtube.com/watch?v=yaYOJ3QApBQPressekontakt:Lymliu+852 68167674Original-Content von: Yutong Bus, übermittelt durch news aktuell