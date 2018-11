Yutong Bus liefert 100 Electrobusse nach Chile und ist führender chinesischer Buslieferant in Lateinamerika

Schanghai (ots/PRNewswire) -Die 100 vollelektrischen Busse werden von Buses Vule und STPSantiago zur Nutzung im öffentlichen Nahverkehr in Santiagoeingesetzt. Die Lieferung von Yutong folgt der neuenumweltfreundlichen Stadtentwicklungspolitik der chilenischenRegierung. Darin ist ein Programm enthalten, demzufolge diederzeitigen Stadtbusse bis 2050 durch alternativ angetriebeneFahrzeugen ersetzt werden sollen.Der E12 Electrical Bus, das Modell, das Yutong nach Chile liefernwird, besitzt eine Stromkapazität von 324 kWh und verbraucht wenigEnergie. Das Modell hat eine 150 kw DC-Ladung, wodurch das Aufladender Fahrzeuge erleichtert wird. Die komplette Ladedauer für den Busbeträgt nur zwei Stunden. Unter der Voraussetzung, dass derFahrzeugbetrieb fortgesetzt wird, können die Busse nachts zu einemniedrigeren Preis geladen werden, was die Kosten für denanschließenden Betrieb für den Kunden reduziert."13 Jahre lang haben wir unsere Präsenz in Chile verstärkt und das"Yutong-Modell" der individuellen Anpassung von Produkten, Zubehörund Finanzierung sowie umfassendem Schutz an die Bedürfnisseunterschiedlicher Kunden in unterschiedlichen Märkten angewendet",sagte Chang Hao, der stellvertretende Geschäftsführer für denÜberseemarkt.Yutong ist seit drei Jahren die Nummer Eins der chinesischenBusexporteure in Lateinamerika mit einer Gesamtlieferung von bislang20.635 Bussen und damit einem Anteil von 54 % der chinesischenExporte der Branche, was die Führungsposition des Unternehmens aufdem Kontinent untermauert.Für die Betreuung der Fahrzeuge, die bereits in Chile genutztwerden, hat Yutong als Partner sieben Servicestellen eingerichtet, umService aus einer Hand und betriebliche Schulungen zu bieten. So gibtes spezielle Kurse für die Elektrobusse zu Fahrtechnik, Wartung,Fahrzeugaufbau, Verhalten im Notfall und Störungsbeseitigung.Yutong verkaufte 2017 insgesamt 67.568 große und mittelgroßeBusse, darunter 24.865 New-Energy-Busse. Das Unternehmen hat sich zumweltweit führenden und international anerkannten Hersteller vonalternativ angetriebenen Bussen entwickelt und ist erfolgreich in denMärkten in Großbritannien, Frankreich, Chile, Bulgarien, Island undMacau in China vertreten.Informationen zu Yutong BusZhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) ist ein modernesProduktionsunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung undden Vertrieb von Bussen spezialisiert hat. Sein jährlichesUmsatzvolumen erreicht 67.568 Einheiten, darunter bislang 100.000New-Energy-Busse. Yutong Bus war das erste börsennotierte Unternehmender chinesischen Busindustrie (Börsenkürzel: 600066) und hatte 2017einen Umsatz von 33,2 Milliarden Yuan. Yutong Bus verkauft in großemUmfang Busse mit in über 30 Ländern auf sechs Kontinenten mit einemMarktanteil von über 30 % in China und über 15 % weltweit.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.yutong.com.Für Medienanfragen:Fernando Li+ 86-371-6671-8999sales@yutong.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/788859/Yutong_Bus_Chile.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/788860/Yutong_E12_electrical_bus.jpgOriginal-Content von: Yutong Bus, übermittelt durch news aktuell