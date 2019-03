YuppTV übernimmt die digitalen Übertragungsrechte für VIVO IPL 2019 für Australien, Kontinentaleuropa und Südostasien

Finanztrends Video zu



Cricket-Fans in Australien, Kontinentaleuropa, Singapur, Malaysiaund Sri Lanka können die Spiele live auf YuppTV verfolgen.YuppTV hat zudem Rechte für RoW, darunter Süd- und Zentralamerikasowie Zentral- und Südostasien, erworben.Atlanta (ots/PRNewswire) - YuppTV, die weltweit führendeOTT-Plattform für südasiatische Inhalte, hat die digitalenÜbertragungsrechte für VIVO IPL 2019 außerhalb Indiens erworben. Dankdieser Entwicklung können Cricket-Fans auf der ganzen Welt diegesamte Spielsaison 12 des weltweit größten T20-Turniers livemiterleben.YuppTV stellt diese fesselnden Spiele allen alten und neuenNutzern in Australien, Kontinentaleuropa, Singapur, Malaysia, SriLanka und RoW, darunter Süd- und Zentralamerika sowie Zentral- undSüdostasien, bereit.Herrr Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, kommentierte dieAnkündigung wie folgt: "Wir sind froh, die digitalenÜbertragungsrechte für IPL 2019 erwerben zu können und somitOn-the-Go-Zugriff auf alle Spiele der 12. IPL-Saison zu gewähren. Wirsind entschlossen, unserem globalen Publikum bequemenEchtzeit-Zugriff auf ihren Lieblingssport über eine breite Paletteinternetfähiger Geräte zu bieten."Saison 12 der Indian Premier League wird als eine der größten undam meisten erwarteten Cricketing-Extravaganzen am 23. Märzstattfinden. Die acht Teams werden in einer spannenden Saison ininsgesamt 60 Spielen gegeneinander antreten. Die Saison beginnt mitdem Titelverteidiger Chennai Super Kings, der gegen Royal ChallengerBangalor antritt.Cricket-Fans in Australien, Kontinentaleuropa, Singapur, Malaysia,Sri Lanka und RoW, darunter Zentral- und Südamerika sowie Zentral-und Südostasien, können alle Spiele der IPL 2019 auf YuppTVmiterleben. Die Fans können sich aufhttps://www.yupptv.com/cricket/ipl-2019/live-streaming anmelden oderYuppTV über die gleichnamige App auf Smart-TVs,Smart-Blu-Ray-Playern, Streaming-Media-Playern, Spielkonsolen,Smartphone oder Tablets aufrufen.Informationen zu YuppTV:YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten Anbietervon TV- und On-Demand-Diensten für südasiatische Inhalte mit mehr als200 TV-Kanälen und über 3000 Filmen allein in Indien. YuppTV erhieltFinanzmittel von Emerald Media, einer Plattform, die von der weltweitführenden Investmentfirma KKR gegründet wurde, wobei Emerald Mediaeine beträchtliche Minderheitsbeteiligung in Höhe von 50 MillionenUSD an dem Unternehmen erwarb. Zuvor erhielt YuppTV Finanzmittel vomPoarch Creek-Indianerstamm Alabamas.Pressekontakt:Shivam Agarwalshivam@yupptv.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/839837/YuppTV_Logo.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/839836/Uday_Reddy.jpgOriginal-Content von: YuppTV, übermittelt durch news aktuell