YuppTV schließt sich für gemeinsames Triple-Play-Angebot mit BSNL zusammen

Durch den Zusammenschluss sollen Video- undBreitbandtechnologiedienste für Mobil- und Festnetzgeräte verbessertwerdenNeu Delhi (ots/PRNewswire) - YuppTV, der weltweit führendeAnbieter für südasiatischen OTT-Content, gab seine Partnerschaft mitIndiens ältestem Kommunikationsdienstleister BSNL bekannt. Die beidenBranchenführer gehen eine Triple-Play-Partnerschaft für Video- undBreitbandtechnologiedienste für Mobil- und Festnetzgeräte ein.Als größter Breitbandanbieter des Landes deckt dasGlasfasernetzwerk von BSNL das Land auch bis in den letzten Winkel abund hat eine ebenso hervorragenden Mobilfunkbasis. Das Unternehmenhat das Potenzial, im gesamten Land Triple-Play-Dienste anzubieten,selbst in den entlegensten Gegenden.Auf der anderen Seite ist YuppTV eine etablierte Größe für Video-und Technologiedienste und blicket als Pionier im OTT-Raum dankseines innovativen Angebots auf mehr als 10 erfolgreiche JahreErfahrung mit dem Streamen von Live- und VOD-Inhalten für einweltweites Publikum zurück. YuppTV bietet eine umfangreiche undexklusive Content-Bibliothek mit Live-TV-Kanälen und Wiederholungen,Filmen und exklusiven Originalwerken.BSNL gilt als der einzige Serviceanbieter, der sich für dieÜberwindung der digitalen Ungleichheit zwischen ländlichen undstädtischen Gebieten im ICT-Sektor einsetzt und diesbezüglichgeplante Initiativen umsetzt. Durch die beispiellose Abdeckung vonganz Indien, insbesondere in den Märkten der zweiten und drittenEbene und darüber hinaus, und aufgrund von YuppTVs nachgewiesenerErfolgsbilanz mit überlegener und skalierbarer Technologie sowieseiner umfangreichen und exklusiven Content-Bibliothek schaffen beideUnternehmen gemeinsam einen beispielhaften Wertbeitrag für Indien.Uday Redday, Gründer und CEO von YuppTV, kommentierte denZusammenschluss folgendermaßen: "Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit einem Branchenführer wie BSNL. Durch denZusammenschluss haben wir die Möglichkeit, das breite Netzwerk vonBSNL zu nutzen und einer wachsenden Nutzerbasis höherwertigeTechnologieprodukte und Funktionen anzubieten. Wir setzen uns beiYuppTV dafür ein, mithilfe von einfacher und doch effektiverTechnologie allen Menschen den Zugang zu modernstenUnterhaltungslösungen zu ermöglichen. Wir freuen uns auf einelangjährige Zusammenarbeit und auf die Akzeptanz der großenNutzerbasis von BSNL."Shri Pravin Kumar Purwar, CMD von BSNL bestätigte dies und fügtehinzu: "YuppTV hält seit 10 Jahren als Pionier im OTT-Raum mit allenVeränderungen Schritt und setzt disruptive Technologie ein, umhochwertigere Digital- und Videounterhaltungsprodukte und Dienste wieLive-Streams, TV-Wiederholungen oder -Originalsendungen anzubieten.Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit YuppTV, um indischenKunden einen beeindruckenden Wertbeitrag zu bieten."Sh. Vivek Banzal, Director CFA des BSNL-Vorstands, informiertedarüber, dass die technische Installation bereits erfolgreichgetestet wurde und den Kunden nahtlose Triple-Play-Dienste mit einereinzigen Glasfaserverbindung (Bharat Fiber) bietet.Mithilfe des Zusammenschlusses soll BSNL auch sein Portfolio vonServiceangeboten verbessern und in einem sich schnell entwickelndenVerdrängungsmarkt wettbewerbsfähig bleiben. YuppTV wird seine Dienstedabei nicht nur für Breitband- und Mobilkunden von BSNL bündeln,sondern auch dabei helfen, durch Infrastruktur "bis zum letztenMeter" Breitbandangebote für unterversorgte Gebiete anzubieten.Pressekontakt:Manjusha Kmanjusha@yupptv.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/839837/YuppTV_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1014379/BSNL_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1014380/Yupp_TV_BSNL.jpgOriginal-Content von: YuppTV, übermittelt durch news aktuell