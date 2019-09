Yuneec präsentiert Mantis G: Gimbalstabilisierte 4K-Drohne für Outdoor- und Social Media-Fans (FOTO)

Kaltenkirchen (ots) -Wer seine eigenen Social Media-Profile mit einmaligen 4KLuftbildaufnahmen aufpeppen möchte oder einfach Momente, Emotionenund Erinnerungen aus einer einmaligen Perspektive festhalten will,kann dies in Kürze mit Hilfe der neuen Mantis G Kameradrohne vonYuneec machen. Der faltbare und handliche 4K-Quadrocopter ermöglichtseinen Nutzern, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen - und das zueinem erschwinglichen Preis.4K Aufnahmen & Social Media AnbindungDas neueste Modell der Mantis-Serie verfügt über einegimbalstabilisierte Kamera, die nicht nur für flüssige und stabileAufnahmen sorgt, sondern auch namentlich den Copter prägt: Mantis G.Die integrierte Kamera kann Videos in bis zu 4K sowie Fotos mit einerAuflösung von 13 Megapixel aufnehmen. Beides kann vom Piloten aufWunsch direkt mit Freunden und Bekannten geteilt werden, denn derMantis G verfügt über eine praktische Social Media-Anbindung. Sieerlaubt es, in nur wenigen Schritten die Feeds der eigenen SocialMedia-Plattformen mit einzigartigen und individuell gestaltetenMotiven zu füttern. Gefaltet nimmt der Mantis G eine handliche Größean, was ihn in Kombination mit seinem geringen Gewicht zu einemidealen Alltags- und Reisebegleiter macht.Intuitive (Sprach-)Steuerung & große ReichweiteGesteuert wird der leichte Copter ganz einfach und intuitiv überdas eigene Smartphone in Verbindung mit einem im Lieferumfangenthaltenen Controller. Auf Wunsch hört der handliche Copter aberauch aufs Wort. Die um neue Sprachbefehle erweiterte Yuneec Pilot Appmacht dies möglich. Für eine stabile Kommunikation undSignalübertragung zwischen Copter und Steuerung sorgen nicht nur einmodifiziertes Antennen-Design und redundante Frequenzen (2,4 und 5GHz), sondern auch das neu implementierte Smart Streaming Feature.Vielseitige Flugmodi für einzigartige ErinnerungenDamit die Nutzer ihrer Kreativität und Entdeckungslust freien Lauflassen können, ist der Mantis G mit zahlreichen praktischenFunktionen ausgestattet. Hierzu zählen unter anderem dieintelligenten Smart Shot Kameraflüge, die mit nur einem Knopfdruckausgelöst werden und vordefinierte Modi aktivieren. Sie sind speziellfür unerfahrene Piloten geeignet und ermöglichen auch Einsteigernschnell tolle Aufnahmen. Eine weitere Besonderheit des Mantis G istder Waypoint Modus. Hier kann der Pilot auf Basis einer Karte eineexakte Flugroute mittels einzelner Waypoints definieren. Ebenfallsmit an Bord: Eine praktische Visual Tracking Funktion. Sie sorgtdafür, dass der Mantis G einem überall hin folgt. Wer hingegen liebervöllig frei fliegen möchte oder mit bis zu 72 km/h auch mal rasantunterwegs sein will, kann dies ganz einfach in den unterschiedlichenFlugmodi des Mantis G.Lange Flugzeit & Drohnen-OrtungMit einer maximalen Flugzeit von 33 Minuten pro Akku steht aufjeden Fall ausreichend Zeit zur Verfügung, um die Welt aus einerneuen Perspektive zu entdecken. Neigt sich die Akkulaufzeit dem Ende,kann man den Mantis G ganz einfach per Return Home-Funktion zumStartpunkt zurückholen. Alternativ kann der Pilot aber auch zu jedemZeitpunkt seine Drohne orten. Find the drone heißt diese Funktion.Sie zeigt das GPS-Signal der Drohne auf einer Karte an und macht dasAuffinden nach einer Landung einfacher.Zuverlässige Software und DatensicherheitDie Software des Mantis G basiert auf dem Open-Source-PX4-Code,der für seine Stabilität und Zuverlässigkeit bekannt ist. Zusätzlichverhindern integrierte No Fly Zones, dass der Copter in Schutzgebieterund um internationale Flughäfen einfliegen kann. Zudem kann derAktionsradius der Drohne mit Hilfe eines virtuellen Zauneseingeschränkt werden. Dank GPS und IPS-Ultraschallsensorik kann derMantis G sowohl indoor als auch outdoor geflogen werden. Wie alleYuneec Drohnen, überträgt auch der Mantis G keinerlei Video-, Foto-oder Telemetriedaten auf Fremdserver.Preis und VerfügbarkeitDer Mantis G ist ab Ende September im Handel erhältlich und wirdmit folgendem serienmäßigen Umfang ausgeliefert: Mantis G,Fernsteuerung, Akku, zwei Ersatzrotorblätter-Sets, Ladegerät undUSB-Kabel (699 Euro UVP).Weitere Informationen finden Sie unter www.yuneec.com.Pressekontakt:HARVARD Engage! Communications GmbHHeimeranstraße 68 / 80339 MünchenE-Mail: yuneec@harvard.deTelefon: +49(0)89 53 29 57-33Original-Content von: Yuneec Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell