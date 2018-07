Yunda: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Für die Aktie Yunda aus dem Segment "Luftfracht und Logistik" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 06.07.2018 ein Kurs von 49,03 CNH geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Yunda liegt mit einem Wert von 37,76 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Commercial Services" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an neun Tagen im positiven Bereich, während an zwei Tagen eine negative Diskussion überwog. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Yunda diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,45 % ist Yunda im Vergleich zum Branchendurchschnitt Commercial Services (2,54 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,1 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.