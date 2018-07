YunNan Metropolitan Real Estate Development: Verständliche Reaktion?

An der Börse Shanghai schloss die YunNan Metropolitan Real Estate Development-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 4,24 CNH.Die Aussichten für YunNan Metropolitan Real Estate Development haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von YunNan Metropolitan Real Estate Development investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,18 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,88 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

