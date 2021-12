Yumy Bear ändert seinen Namen in The Yumy Candy Company Inc.

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, 29. Dezember 2021, Yumy Bear Goods Inc. (CSE: YUMY) („Yumy Bear“ oder das „Unternehmen“) hat von der CSE die Genehmigung zur Namensänderung in „The Yumy Candy Company Inc.“ erhalten. Der Vorstand des Unternehmens hat der Namensänderung zugestimmt und das Unternehmen hat den Namen The Yumy Candy Company Inc. beim Unternehmensregister von British Columbia reserviert. Die CSE wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



