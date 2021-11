Yumy Bear Goods weitet die Markteinführung auf Choices Markets aus, eine Tochtergesellschaft eines der größten Lebensmittelkonzerne Kanadas

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, 22. November 2021, Yumy Bear Goods Inc., (CSE: YUMY) („Yumy Bear Candy“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es seine beliebten zuckerarmen „Better For You“-Weingummis im bekannten Choices Market eingeführt hat. Choices wurde im Dezember 1990 gegründet und unterstützt getreu seinem Geschäftsmotto „It‘s all about providing choice“ eine Reihe von Ernährungsstilen, darunter glutenfrei, vegetarisch und vegan.

Choices ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung