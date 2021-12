Yumy Bear Goods meldet, dass die beliebten zuckerarmen Fruchtgummis in den Geschmacksrichtungen Pfirsich und Erdbeer-Kiwi ausverkauft sind

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 10. Dezember 2021, Yumy Bear Goods Inc., (CSE: YUMY) („Yumy Bear“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass seine beliebten Geschmacksrichtungen Pfirsich und Erdbeer-Kiwi vorübergehend ausverkauft sind. Das Unternehmen hat in letzter Zeit eine Flut an Bestellungen von großen Einzelhandelsketten im ganzen Land erhalten, was dazu führte, dass die beliebten Geschmacksrichtungen Pfirsich und Erdbeer-Kiwi nun vorübergehend ausverkauft sind. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



