Yumy Bear Goods Inc. erweitert Produktlinie und will sich mit dem Ausbau seiner Geschäftstätigkeit zu einem umfassenden „Better for You“-Süßwarenunternehmen entwickeln

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 7. Dezember 2021, Yumy Bear Goods Inc., (CSE: YUMY) („Yumy Bear Candy“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von erschwinglichen, zuckerarmen „Better for You“-Süßwaren auf pflanzlicher Basis, freut sich, die Erweiterung seiner Produktlinie an Süßwaren über Gummiartikel hinaus bekannt zu geben, um ein umfassendes Süßwarenunternehmen zu werden.

Die erweiterte Produktlinie von Yumy Bear wird Lollies, Kaubonbons und Hartkaramellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung