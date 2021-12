Yumy Bear Goods Inc. erhält Bestellung von Popeye‘s Supplements, der größten Kette für Nahrungsergänzungsmittel Kanadas

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 9. Dezember 2021, Yumy Bear Goods Inc., (CSE: YUMY) („Yumy Bear“ oder das „Unternehmen“) hat von der größten Einzelhandelskette für Nahrungsergänzungsmittel eine erste Bestellung für seine zuckerarmen „Better for You“-Fruchtgummis in den Geschmacksrichtungen Pfirsich, Erdbeer-Kiwi und saure Wassermelone erhalten. Mit mehr als 140 Filialen landesweit ist diese Kette gemessen an Umsatz, Volumen und Standorten eines der führenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung