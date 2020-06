Yum! Brands: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Yum! Brands":

Der Yum! Brands-Kurs wird am 15.06.2020, 23:05 Uhr an der Heimatbörse New York mit 91.28 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Restaurants".

Wie Yum! Brands derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Yum! Brands hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,97 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.96%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 1 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Yum! Brands damit 17,77 Prozent unter dem Durchschnitt (7,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 14,64 Prozent. Yum! Brands liegt aktuell 25,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Yum! Brands-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 12 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 98 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 7,36 Prozent erzielen, da sie derzeit 91,28 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".