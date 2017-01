Yum! Brands: Gewinn fällt besser als die Markterwartungen aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Yum! Brands":

Liebe Leser,

Yum! Brands hat sein China-Geschäft zum 31. Oktober 2016 abgespalten. Yum China Holdings wird seit dem 1. November 2016 als eigenständige Firma an der New York Stock Exchange gehandelt. Wir führen Yum! Brands ohne China-Geschäft in der Aktien-Analyse weiter. Die Restaurantkette hat im 3. Quartal gut verdient. Obwohl der Umsatz um 3% auf 3,2 Mrd $ geschrumpft ist, stieg der Gewinn um 48% auf 622 Mio $. Negative Währungseffekte belasteten das Ergebnis mit 34 Mio $. Mit einem Überschuss von 1,56 $ pro Aktie fiel der Gewinn zugleich 3 Cent besser als die Markterwartungen aus.

Yum! Brands ist zuversichtlich, auch in 2017 ein zweistelliges Gewinnwachstum zu erzielen

Yum! Brands zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 30 Cent. Es ist die erste Dividende nach Abspaltung des China-Geschäfts. Der Konzern schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet 1,20 $ aus. Yum! Brands startete 2004 mit der Zahlung einer Dividende, die seitdem je

des Jahr erhöht wurde. Für das Gewinnwachstum ist vor allem das starke Geschäft der Sparte KFC verantwortlich.

Insgesamt erhöhte sich das operative Ergebnis (EBIT) um 11%, entsprechend verbesserte sich die EBIT-Marge von 16,6 auf 18,5%. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und der vielen Innovationen und Produktinitiativen ist Yum! Brands zuversichtlich, auch in 2017 ein auf vergleichbarer Basis zweistelliges Gewinnwachstum zu erzielen. In unserer Prognose haben wir die Abspaltung berücksichtigt; die Zahlen sind aber nicht vergleichbar, da 2016 noch das China-Geschäft bis zum 31.10.16 enthält.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse