Yueyang Forest & Paper: Was noch aussteht!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Yueyang Forest & Paper, die im Segment "Papierprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.11.2020, 06:54 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 4.36 CNH.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Yueyang Forest & Paper einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Yueyang Forest & Paper jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Yueyang Forest & Paper lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Yueyang Forest & Paper in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Yueyang Forest & Paper damit 40,18 Prozent über dem Durchschnitt (-9,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -9,9 Prozent. Yueyang Forest & Paper liegt aktuell 40,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Yueyang Forest & Paper liegt bei 27,59, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Yueyang Forest & Paper bewegt sich bei 44,04. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

