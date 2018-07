Yuexiu Property: So schnell kann es gehen

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Yuexiu Property per 24.07.2018 bei 1,47 HKD.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Yuexiu Property aktuell 6,17. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Real Estate". Yuexiu Property bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

Weiterlesen...